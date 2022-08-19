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  4. Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «В Ларнаке нужно сыграть, как после перерыва в Кошице»
Лига Европы
19 августа 2022, 12:30 | Обновлено 19 августа 2022, 12:32
296
0

Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «В Ларнаке нужно сыграть, как после перерыва в Кошице»

Специалист считает, что у «Днепра-1» есть все шансы на группу Лиги Европы

19 августа 2022, 12:30 | Обновлено 19 августа 2022, 12:32
296
0
Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «В Ларнаке нужно сыграть, как после перерыва в Кошице»
СК Днепр-1

Бывший капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий рассказал, что помешало днепрянам достичь вчера положительного результата и оценил шансы подопечных Александра Кучера в ответном противостоянии, которое состоится 25 августа.

— Уже давно канули в Лету времена, когда футбольные команды из Кипра на международной арене были, как говорится, мальчиками для битья. Благодаря плодотворной работе со сменой, приглашению квалифицированных легионеров - тренеров и игроков, клубы из этой страны постепенно заставили с собой считаться. Вот и визави днепрян, АЕК, в квалификации Лиги чемпионов дал бой более именитому «Митьюлланну» из Дании, а в предыдущем раунде Лиги Европы заставил капитулировать сербский «Партизан», которого также считали фаворитом.

— Следовательно, о какой-то недооценке со стороны днепрян не могло быть и речи?
— Конечно. А провальный первый тайм можно объяснить появлением в стартовом составе «Днепра-1» сразу нескольких присоединившихся к команде легионеров совсем недавно, и поэтому сыгранности явно не хватало, особенно при диагональной подстраховке. Вот почему и возникали уязвимые места в обороне номинальных хозяев на флангах, и хорошо обошлось лишь двумя пропущенными мячами.

— Однако неприятно удивило и то, что днепряне были беззубыми в наступлении…
— Гостям удалось нейтрализовать выдвинутого на острие атаки Артема Довбика, в конце концов тот своей непонятной пассивностью не создавал им каких-то неудобств. По-моему, Довбику в поисках мяча следовало быть активнее, в частности, постараться действовать из глубины поля. Тем более что дальние удары днепрян становились легкой добычей вратаря АЭКа.

— На что необходимо было обратить внимание своих подопечных в перерыве новому руководителю Александру Кучеру, чтобы добиться перелома?
— Прежде всего, нужно было добавить в агрессии, взять на вооружение высокий прессинг, цепче действовать в отборе. Во-вторых, нужно было усилить линию атаки. И нужно сказать, что после перерыва мы увидели совсем другой «Днепр-1». Выяснилось, что Довбик может цепляться за мяч и не только своими силами угрожать владением гостей, но и умело ассистировать партнерам. Удачным был выход на замену опытного Артема Громова, к проникновению которого в штрафную киприоты не всегда были готовы, возникали у них проблемы и после вертикальных передач хозяев. У ворот АЕКа начали возникать голевые моменты, и если бы повезло с реализацией, то днепряне могли спасти, казалось, безнадежно проигранный матч…

— Итак, несмотря на поражение в Кошице, вы не считаете «Днепр-1» обреченным?
— Нет, второй тайм подарил надежду, что еще не все потеряно. Надо серьезно поработать над ошибками и постараться в Ларнаке сыграть, как после перерыва в Кошице. АЕК не произвел впечатление непроходимой команды. Вот только беспокоит короткая лавка запасных днепрян и то, что из-за агрессии россии очень не хватает опыта официальных поединков…

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Источник zbirna.com
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