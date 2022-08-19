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Лига Европы
19 августа 2022, 10:33 | Обновлено 19 августа 2022, 11:10
862
2

Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч

Команда Кучера в теории должна была как минимум играть вничью

19 августа 2022, 10:33 | Обновлено 19 августа 2022, 11:10
862
2
Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч
scdnipro1.com.ua

Накануне «Днепр-1» провел дебютный матч в еврокубках, проиграв на номинально домашнем поле кипрскому АЕКу в поединке плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2.

Интересно, что показатель ожидаемых голов (xG) у «Днепра-1» в матче оказался даже выше, чем у соперника – 2,03 против 1,92.

Обе команды попали в створ ворот друг друга по 5 раз, но попыток было больше у украинцев – 20 против 16.

Также «Днепр-1» больше владел мячом (59,7%) и активнее играл в пас (584 против 285).

Гости старались действовать более прямолинейно – у них 18,6% передач были длинными, в то время как у «Днепра-1» этот показатель составил 6,16%.

Кроме того, «спортклубовцы» активнее прессинговали соперника – индексы PPDA команд: 5,73 – у «Днепра-1» и 10,79 – у АЕКа.

Напомним, ответный матч пройдет на Кипре через неделю, 25 августа.

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Источник Wyscout
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Анатолій Чорнобук
Зате в дніпрян була майка в воротах
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+1
Aleksandr Trofimov
позорисько      а  не  гра    з  колхозними  командами  грати    вам
Ответить
-3
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