Показатель xG у Днепра-1 оказался выше, чем у АЕКа, который выиграл матч

Накануне «Днепр-1» провел дебютный матч в еврокубках, проиграв на номинально домашнем поле кипрскому АЕКу в поединке плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2.

Интересно, что показатель ожидаемых голов (xG) у «Днепра-1» в матче оказался даже выше, чем у соперника – 2,03 против 1,92.

Обе команды попали в створ ворот друг друга по 5 раз, но попыток было больше у украинцев – 20 против 16.

Также «Днепр-1» больше владел мячом (59,7%) и активнее играл в пас (584 против 285).

Гости старались действовать более прямолинейно – у них 18,6% передач были длинными, в то время как у «Днепра-1» этот показатель составил 6,16%.

Кроме того, «спортклубовцы» активнее прессинговали соперника – индексы PPDA команд: 5,73 – у «Днепра-1» и 10,79 – у АЕКа.

Напомним, ответный матч пройдет на Кипре через неделю, 25 августа.