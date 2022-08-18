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  4. Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
Лига чемпионов
18 августа 2022, 20:13 |
707
5

Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»

Экс-тренер «Динамо» – о матче против «Бенфики»

18 августа 2022, 20:13 |
707
5
Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»
FootBoom. Йожеф Сабо

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика» (0:2):

«Ожидал подобного результата. «Бенфика» – команда хорошего уровня с классными игроками. Они начали матч с прессинга и постоянно играли вперед, на атаку. После первого забитого гола игра стала немного другой: уже и мы открылись, и португальцы стали больше контролировать мяч. Они знали, что будут моменты. А когда ошибся Цыганков, о котором мы часто говорим, – извините, но у него глаз нет что ли? Он не видел, куда отдавал передачу? Какое он имеет право изнутри поля делать такие пасы? Забили второй гол и все кончилось.

Для меня западные команды – топ-команды. Как и западные футболисты. Они когда добиваются успеха, то начинают себя продавать, что мы и увидели во втором тайме. Это хорошие игроки. Могли забить и не один гол, но в моментах, когда нужно было уважать партнера по команде, игроки сами хотели что-нибудь сделать, проявить себя. Это говорит о том, что они продавали себя.

Киевляне во втором тайме могли их наказать, потому что португальцы очень часто ошибались сзади, но не использовали моменты, потому что нет у нас таких грамотных футболистов. А нападения нет вообще».

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Йожеф Сабо Динамо Киев Бенфика Динамо - Бенфика Лига чемпионов
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 5
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KvlaD
Беседин это дно, а не форвард.
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+1
axylinam
Оборона у Динамо намного хуже, чем нападение
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+1
alekos59
А взагалi, дiти, це була реальна ейфорiя бачити голи Блохи Баварii, або 86 рiк Мексика, 88й ЧЕ, бiгати зранку шукати щотижневик чорнобiлий Футбол, гол Шеви Фiлiмонову, Барсу 7-0, бiльше нiчого такого не чекаю. 
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0
ZaE
Чекаю, що це старе чепушило, висре після перших матчів Шахтаря у ЛЧ.
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-3
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