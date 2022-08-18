Йожеф САБО: «У Динамо нападения нет вообще»

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика» (0:2):

«Ожидал подобного результата. «Бенфика» – команда хорошего уровня с классными игроками. Они начали матч с прессинга и постоянно играли вперед, на атаку. После первого забитого гола игра стала немного другой: уже и мы открылись, и португальцы стали больше контролировать мяч. Они знали, что будут моменты. А когда ошибся Цыганков, о котором мы часто говорим, – извините, но у него глаз нет что ли? Он не видел, куда отдавал передачу? Какое он имеет право изнутри поля делать такие пасы? Забили второй гол и все кончилось.

Для меня западные команды – топ-команды. Как и западные футболисты. Они когда добиваются успеха, то начинают себя продавать, что мы и увидели во втором тайме. Это хорошие игроки. Могли забить и не один гол, но в моментах, когда нужно было уважать партнера по команде, игроки сами хотели что-нибудь сделать, проявить себя. Это говорит о том, что они продавали себя.

Киевляне во втором тайме могли их наказать, потому что португальцы очень часто ошибались сзади, но не использовали моменты, потому что нет у нас таких грамотных футболистов. А нападения нет вообще».