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Лига чемпионов
18 августа 2022, 01:21 | Обновлено 18 августа 2022, 01:25
125
0

Роджер ШМИДТ: «Хороший результат, но сыгран только первый тайм»

Наставник «Бенфики» – о победе над «Динамо» (2:0)

18 августа 2022, 01:21 | Обновлено 18 августа 2022, 01:25
125
0
Роджер ШМИДТ: «Хороший результат, но сыгран только первый тайм»
ФК Бенфика. Роджер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт, несмотря на уверенную победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, отметил, что в противостоянии с «Динамо» сыгран только первый тайм.

«Это была непростая игра. Конечно, победа в первом матче со счетом 2:0 - это хороший результат для нас. Но сыгран только первый тайм. Считаю, что «Динамо» сегодня показало качество, особенно в атаке. Хорошие скорости, комбинации - особенно во втором тайме. В некоторых моментах нам помог наш голкипер.

Мы добились хорошего результата, но мы не будем терять фокус в ответной игре. Надеюсь, мы также покажем хорошую игру и добьемся своей цели - выйдем в групповой турнир Лиги чемпионов», - сказал Роджер Шмидт.

«Бенфика» в Лодзи обыграла «Динамо» со счетом 2:0 благодаря голам Жилберто и Рамуша.

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Источник Sport.ua
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