Роджер ШМИДТ: «Хороший результат, но сыгран только первый тайм»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт, несмотря на уверенную победу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, отметил, что в противостоянии с «Динамо» сыгран только первый тайм.

«Это была непростая игра. Конечно, победа в первом матче со счетом 2:0 - это хороший результат для нас. Но сыгран только первый тайм. Считаю, что «Динамо» сегодня показало качество, особенно в атаке. Хорошие скорости, комбинации - особенно во втором тайме. В некоторых моментах нам помог наш голкипер.

Мы добились хорошего результата, но мы не будем терять фокус в ответной игре. Надеюсь, мы также покажем хорошую игру и добьемся своей цели - выйдем в групповой турнир Лиги чемпионов», - сказал Роджер Шмидт.

«Бенфика» в Лодзи обыграла «Динамо» со счетом 2:0 благодаря голам Жилберто и Рамуша.