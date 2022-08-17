В четверг, 17 августа «Днепр-1» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «2+2».

«Днепр-1» - АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы