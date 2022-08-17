Лига Европы17 августа 2022, 19:59 |
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Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Днепр-1 – АЕК Ларнака
«Днепр-1» проведет домашний матч в Словакии
17 августа 2022, 19:59 |
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В четверг, 17 августа «Днепр-1» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «2+2».
«Днепр-1» - АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
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