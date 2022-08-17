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Испания
17 августа 2022, 17:40 | Обновлено 17 августа 2022, 18:26
537
0

Атлетико отклонил большое предложение по Морате

Английский клуб давал 40-45 миллионов евро

17 августа 2022, 17:40 | Обновлено 17 августа 2022, 18:26
537
0
Атлетико отклонил большое предложение по Морате
ФК Атлетико Мадрид. Альваро Мората

На прошлой неделе «Атлетико» Мадрид отклонил предложение в размере 40-45 миллионов евро за Альваро Морату. Об этом сообщают испанские СМИ.

Предложение поступило от английского клуба, имя которого не называется. Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны «Манчестер Юнайтед».

Мората вернулся в «Атлетико» нынешним летом после 2-летней аренды в «Ювентусе». В первом туре Ла Лиги 29-летний форвард отличился дублем в матче с «Хетафе».

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Источник Cadena Ser
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