Испания17 августа 2022, 17:40 | Обновлено 17 августа 2022, 18:26
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Атлетико отклонил большое предложение по Морате
Английский клуб давал 40-45 миллионов евро
17 августа 2022, 17:40 | Обновлено 17 августа 2022, 18:26
537
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На прошлой неделе «Атлетико» Мадрид отклонил предложение в размере 40-45 миллионов евро за Альваро Морату. Об этом сообщают испанские СМИ.
Предложение поступило от английского клуба, имя которого не называется. Ранее сообщалось об интересе к Морате со стороны «Манчестер Юнайтед».
Мората вернулся в «Атлетико» нынешним летом после 2-летней аренды в «Ювентусе». В первом туре Ла Лиги 29-летний форвард отличился дублем в матче с «Хетафе».
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