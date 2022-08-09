Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мората был предложен Манчестер Юнайтед
Испания
09 августа 2022, 21:15 |
574
0

Мората был предложен Манчестер Юнайтед

Форвард «Атлетико» Мадрид может вернуться в АПЛ

09 августа 2022, 21:15 |
574
0
Мората был предложен Манчестер Юнайтед
ФК Атлетико Мадрид. Альваро Мората

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового форварда после отказа от кандидатуры Марко Арнаутовича.

На «Манчестер Юнайтед» выходили агенты Альваро Мораты. Они предложили клубу услуги форварда «Атлетико» Мадрид».

Последние два года Мората провел в аренде в «Ювентусе», срок которой истек в конце июня. Контракт с «Атлетико» Мадрид действует до лета 2024 года, трансферная стоимость 29-летнего испанца оценивается в 25 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг
Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы
Альваро Мората Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника
Футбол | 09 августа 2022, 22:10 0
Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника
Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника

В середине первого тайма матча отбора к ЛЧ киевляне пропустили важный гол

Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 05:32 0
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ

«Шахтер» сразится против «Металлиста 1925»

В сети появился календарь первого круга УПЛ
Футбол | 09.08.2022, 17:51
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
Война | 09.08.2022, 17:01
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Теннис | 09.08.2022, 15:59
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
09.08.2022, 01:30 10
Зимние виды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50 1
Другие виды
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
09.08.2022, 07:00 1
Футбол
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности