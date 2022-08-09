Мората был предложен Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового форварда после отказа от кандидатуры Марко Арнаутовича.

На «Манчестер Юнайтед» выходили агенты Альваро Мораты. Они предложили клубу услуги форварда «Атлетико» Мадрид».

Последние два года Мората провел в аренде в «Ювентусе», срок которой истек в конце июня. Контракт с «Атлетико» Мадрид действует до лета 2024 года, трансферная стоимость 29-летнего испанца оценивается в 25 миллионов евро.