ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с тремя игроками

«Ювентус» официально попрощался с тремя игроками. Речь идет о полузащитнике Федерико Бернардески, а также форвардах Пауло Дибале и Альваро Морате.

Мората последние два сезона провел в аренде из «Атлетико» Мадрид. «Ювентус» решил не активировать опцию выкупа испанца за 35 миллионов евро.

Что касается Дибалы и Бернардески, то они покидают «Ювентус» свободными агентами. Дибала выступал за клуб с 2015 года, в Бернардески – с 2017 года.