Италия30 июня 2022, 13:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с тремя игроками
Дибала, Мората и Бернардески покидают клуб
30 июня 2022, 13:19 |
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«Ювентус» официально попрощался с тремя игроками. Речь идет о полузащитнике Федерико Бернардески, а также форвардах Пауло Дибале и Альваро Морате.
Мората последние два сезона провел в аренде из «Атлетико» Мадрид. «Ювентус» решил не активировать опцию выкупа испанца за 35 миллионов евро.
Что касается Дибалы и Бернардески, то они покидают «Ювентус» свободными агентами. Дибала выступал за клуб с 2015 года, в Бернардески – с 2017 года.
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