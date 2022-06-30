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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с тремя игроками
Италия
30 июня 2022, 13:19 |
424
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с тремя игроками

Дибала, Мората и Бернардески покидают клуб

30 июня 2022, 13:19 |
424
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с тремя игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Ювентус» официально попрощался с тремя игроками. Речь идет о полузащитнике Федерико Бернардески, а также форвардах Пауло Дибале и Альваро Морате.

Мората последние два сезона провел в аренде из «Атлетико» Мадрид. «Ювентус» решил не активировать опцию выкупа испанца за 35 миллионов евро.

Что касается Дибалы и Бернардески, то они покидают «Ювентус» свободными агентами. Дибала выступал за клуб с 2015 года, в Бернардески – с 2017 года.

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Ювентус Пауло Дибала Альваро Мората Федерико Бернардески Атлетико Мадрид
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Источник ФК Ювентус
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