Дубли Мораты и Хуанми. Атлетико и Бетис начали сезон в Испании с разгромов
В понедельник, 15 января, закончился первый тур чемпионата Испании
В понедельник, 15 января, закончился первый тур чемпионата Испании.
«Бетис» дома обыграл «Эльче» со счетом 3:0. Дубль оформил Хуанми, также отличился Борха Иглесиас.
«Атлетико» победил «Хетафе» (3:0), два гола для «матрасников» забил Альваро Мората, еще один гол в свой актив записал Антуан Гризманн.
«Атлетик» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0).
Лига 1. 1-й тур, 15 августа
Бетис – Эльче – 3:0
Голы: Борха Иглесиас, 28, Хуанми, 39, 60.
Хетафе – Атлетико – 0:3
Голы: Мората, 15, 59, Гризманн, 75.
Атлетик Бильбао – Мальорка – 0:0
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