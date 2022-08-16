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16 августа 2022, 00:40 | Обновлено 16 августа 2022, 00:59
18
0

Дубли Мораты и Хуанми. Атлетико и Бетис начали сезон в Испании с разгромов

В понедельник, 15 января, закончился первый тур чемпионата Испании

16 августа 2022, 00:40 | Обновлено 16 августа 2022, 00:59
18
0
Дубли Мораты и Хуанми. Атлетико и Бетис начали сезон в Испании с разгромов
ФК Атлетико Мадрид. Альваро Мората

В понедельник, 15 января, закончился первый тур чемпионата Испании.

«Бетис» дома обыграл «Эльче» со счетом 3:0. Дубль оформил Хуанми, также отличился Борха Иглесиас.

«Атлетико» победил «Хетафе» (3:0), два гола для «матрасников» забил Альваро Мората, еще один гол в свой актив записал Антуан Гризманн.

«Атлетик» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0).

Лига 1. 1-й тур, 15 августа

Бетис – Эльче – 3:0

Голы: Борха Иглесиас, 28, Хуанми, 39, 60.

Хетафе – Атлетико – 0:3

Голы: Мората, 15, 59, Гризманн, 75.

Атлетик Бильбао – Мальорка – 0:0

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Источник Sport.ua
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