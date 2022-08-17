Лига Чемпионов
16.08.2022, FT 1 : 0
Лига чемпионов17 августа 2022, 01:23 | Обновлено 17 августа 2022, 01:39
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Буде-Глимт – Динамо Загреб – 1:0. Рвутся к дебюту в ЛЧ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
17 августа 2022, 01:23 | Обновлено 17 августа 2022, 01:39
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16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.
Норвежский «Буде-Глимт» дома выиграл первую встречу и близок к тому, чтобы впервые в истории сыграть в групповом раунде ЛЧ.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первые матчи, 16 августа
22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:0
Гол: Пеллегрино, 37.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Пеллегрино, 37 мин.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
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