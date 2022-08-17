16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.

Норвежский «Буде-Глимт» дома выиграл первую встречу и близок к тому, чтобы впервые в истории сыграть в групповом раунде ЛЧ.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 16 августа

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:0

Гол: Пеллегрино, 37.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Пеллегрино, 37 мин.