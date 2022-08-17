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Лига Чемпионов
Будё-Глимт
16.08.2022, FT 1 : 0
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
17 августа 2022, 01:23 | Обновлено 17 августа 2022, 01:39
95
0

Буде-Глимт – Динамо Загреб – 1:0. Рвутся к дебюту в ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

17 августа 2022, 01:23 | Обновлено 17 августа 2022, 01:39
95
0
Буде-Глимт – Динамо Загреб – 1:0. Рвутся к дебюту в ЛЧ. Видео гола и обзор
ФК Буде-Глимт

16 августа состоялись первые поединки 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов.

Норвежский «Буде-Глимт» дома выиграл первую встречу и близок к тому, чтобы впервые в истории сыграть в групповом раунде ЛЧ.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первые матчи, 16 августа

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 1:0

Гол: Пеллегрино, 37.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Пеллегрино, 37 мин.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
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Источник Sport.ua
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