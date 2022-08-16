После дебюта за Интер – в лазарет. Мхитарян пропустит 2-3 недели

«Интер» официально сообщил о том, что новичок команды Генрих Мхитарян получил повреждение бедра.

Ожидается, что восстановление займет 2-3 недели. Это значит, что Мхитарян имеет шансы вернуться в игру в миланском дерби, которое состоится 3 сентября.

В прошлую субботу Мхитарян дебютировал за «Интер» в матче Серии А против «Лечче» (победа 2:1). 33-летний армянин перешел в «Интер» летом из «Ромы» в качестве свободного агента.