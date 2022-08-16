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  4. После дебюта за Интер – в лазарет. Мхитарян пропустит 2-3 недели
Италия
16 августа 2022, 18:56 |
230
0

После дебюта за Интер – в лазарет. Мхитарян пропустит 2-3 недели

Хавбек «Интера» получил повреждение

16 августа 2022, 18:56 |
230
0
После дебюта за Интер – в лазарет. Мхитарян пропустит 2-3 недели
ФК Интер. Генрих Мхитарян

«Интер» официально сообщил о том, что новичок команды Генрих Мхитарян получил повреждение бедра.

Ожидается, что восстановление займет 2-3 недели. Это значит, что Мхитарян имеет шансы вернуться в игру в миланском дерби, которое состоится 3 сентября.

В прошлую субботу Мхитарян дебютировал за «Интер» в матче Серии А против «Лечче» (победа 2:1). 33-летний армянин перешел в «Интер» летом из «Ромы» в качестве свободного агента.

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Интер Милан Генрих Мхитарян травма травма бедра
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Источник ФК Интер
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