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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера
Италия
02 июля 2022, 12:35 |
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера

Армянский хавбек покинул «Рому»

02 июля 2022, 12:35 |
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера
ФК Интер

«Интер» официально сообщил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном. Соглашение с 33-летним армянином рассчитано на два года.

Мхитарян перешел в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек вчера.

За «Рому» Мхитарян выступал с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

Вчера «Интер» подписал голкипера «Аякса» Андре Онана.

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Источник ФК Интер
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