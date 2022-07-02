Италия02 июля 2022, 12:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера
Армянский хавбек покинул «Рому»
02 июля 2022, 12:35 |
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«Интер» официально сообщил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном. Соглашение с 33-летним армянином рассчитано на два года.
Мхитарян перешел в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек вчера.
За «Рому» Мхитарян выступал с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.
Вчера «Интер» подписал голкипера «Аякса» Андре Онана.
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