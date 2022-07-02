ОФИЦИАЛЬНО. Мхитарян – игрок Интера

«Интер» официально сообщил о подписании контракта с Генрихом Мхитаряном. Соглашение с 33-летним армянином рассчитано на два года.

Мхитарян перешел в «Интер» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек вчера.

За «Рому» Мхитарян выступал с лета 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 9 ассистов в 44 матчах во всех турнирах.

Вчера «Интер» подписал голкипера «Аякса» Андре Онана.