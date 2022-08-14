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  4. Лечче – Интер – 1:2. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лечче
13.08.2022, FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
14 августа 2022, 04:28 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
142
0

Лечче – Интер – 1:2. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча

Лукаку и Дюмфрис принесли победу «Интеру»

14 августа 2022, 04:28 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
142
0
Лечче – Интер – 1:2. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Instagram. ФК Интер

В субботу, 13 августа, состоялся первый тур чемпионата Италии по футболу. «Лечче» принимало у себя на поле гостей из «Милана». К сожалению для хозяев поля, совершить сенсацию не получилось. «Интер» вырвал победу на четвертой компенсированной минуте.

21:45. Серия А. 1-й тур. Лечче

«Лечче» – «Интер» – 1:2

Голы: Сисей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+4

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Лечче Дензел Дюмфрис Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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