13.08.2022, FT 1 : 2
Италия14 августа 2022, 04:28 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
142
0
Лечче – Интер – 1:2. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Лукаку и Дюмфрис принесли победу «Интеру»
14 августа 2022, 04:28 | Обновлено 14 августа 2022, 05:10
142
0
В субботу, 13 августа, состоялся первый тур чемпионата Италии по футболу. «Лечче» принимало у себя на поле гостей из «Милана». К сожалению для хозяев поля, совершить сенсацию не получилось. «Интер» вырвал победу на четвертой компенсированной минуте.
21:45. Серия А. 1-й тур. Лечче
«Лечче» – «Интер» – 1:2
Голы: Сисей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+4
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 августа 2022, 22:20 4
И впервые в новой весовой категории
Футбол | 13 августа 2022, 20:32 0
Зрители увидели в матче сразу шесть голов
Футбол | 13.08.2022, 14:44
Теннис | 13.08.2022, 23:06
Футбол | 13.08.2022, 12:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2022, 09:35 7
12.08.2022, 09:25 51
12.08.2022, 16:17
12.08.2022, 17:40 8
13.08.2022, 12:00 1
13.08.2022, 06:25 6
12.08.2022, 04:04 2
13.08.2022, 18:57 9