Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте

В матче 1-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде с трудом обыграл «Лечче» со счетом 2:1. Миланской команде помогло возвращение Ромелу Лукаку.

Форвард забил уже на 2-й минуте, а победу гости добыли на 95-й минуте благодаря году Дюмфриса.

В другом матче новичок Серии A «Монца» уступил «Торино» 1:2. В составе хозяев весь матч отыграл экс-защитник «Шахтера» Марлон.

Чемпионат Италии. 1-й тур

Лечче - Интер 1:2

Голы: Сисей, 48 - Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+5

Монца - Торино 1:2

Голы: Мота, 90+5 - Миранчук, 43, Санабрия, 66