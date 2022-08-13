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Чемпионат Италии
Лечче
13.08.2022, FT 1 : 2
Интер Милан
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Италия
13 августа 2022, 23:47 |
264
0

Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте

А новичок «Монца» проиграл «Торино»

13 августа 2022, 23:47 |
264
0
Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте
twitter.com/inter_en

В матче 1-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде с трудом обыграл «Лечче» со счетом 2:1. Миланской команде помогло возвращение Ромелу Лукаку.

Форвард забил уже на 2-й минуте, а победу гости добыли на 95-й минуте благодаря году Дюмфриса.

В другом матче новичок Серии A «Монца» уступил «Торино» 1:2. В составе хозяев весь матч отыграл экс-защитник «Шахтера» Марлон.

Чемпионат Италии. 1-й тур

Лечче - Интер 1:2
Голы: Сисей, 48 - Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+5

Монца - Торино 1:2
Голы: Мота, 90+5 - Миранчук, 43, Санабрия, 66

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Интер Милан Лечче Торино Монца
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Источник Sport.ua
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