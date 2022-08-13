Лукаку вернулся и забил, Интер победил с голом на 95 минуте
А новичок «Монца» проиграл «Торино»
В матче 1-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде с трудом обыграл «Лечче» со счетом 2:1. Миланской команде помогло возвращение Ромелу Лукаку.
Форвард забил уже на 2-й минуте, а победу гости добыли на 95-й минуте благодаря году Дюмфриса.
В другом матче новичок Серии A «Монца» уступил «Торино» 1:2. В составе хозяев весь матч отыграл экс-защитник «Шахтера» Марлон.
Чемпионат Италии. 1-й тур
Лечче - Интер 1:2
Голы: Сисей, 48 - Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+5
Монца - Торино 1:2
Голы: Мота, 90+5 - Миранчук, 43, Санабрия, 66
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