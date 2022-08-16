Юрген КЛОПП: «Ощущение, будто у нас дома ведьма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпидемию травм в команде:

«Неделя сумасшедшая. Я много недель пережил, но тут было ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам.

В итоге Матип не сыграл, Фирмино не был готов. Мы узнали, что по поводу Хендерсона было небольшое беспокойство, что будет, если он долго сыграет. Такова ситуация. Это было не слишком круто».

Сейчас в лазарете «Ливерпуля» 10 игроков: Жоэль Матип, Тиаго Алькантара, Роберто Фирмино, Ибраима Конате, Диогу Жота, Кертис Джонс, Куивин Келлехер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кэлвин Рэмзи и Кейд Гордон.

Вчера «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас».