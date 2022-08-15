Манор СОЛОМОН: «После операции на колене я пропущу несколько месяцев»
Израильский вингер неудачно начал карьеру в Англии
Левый вингер «Шахтера» Манор Соломон, который воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба из-за российско-украинской войны и перешел в «Фулхэм» на правах годичной аренды, подтвердил информацию о том, что из-за полученной травмы пропустит несколько ближайших месяцев.
«Последние несколько дней были трудными для меня. Я повредил колено в товарищеском матче, из-за чего мне сделали операцию, и я пропущу следующие несколько месяцев. Спасибо всем за слова поддержки. Я вернусь сильнее и лучше. До скорой встречи», - сообщил Соломон.
Отметим, что травму колена Соломон получил в поединке дублирующего состава «Фулхэма» против резервистов «Челси».
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