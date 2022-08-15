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  4. Манор СОЛОМОН: «После операции на колене я пропущу несколько месяцев»
Англия
15 августа 2022, 21:47 |
214
0

Манор СОЛОМОН: «После операции на колене я пропущу несколько месяцев»

Израильский вингер неудачно начал карьеру в Англии

15 августа 2022, 21:47 |
214
0
Манор СОЛОМОН: «После операции на колене я пропущу несколько месяцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Левый вингер «Шахтера» Манор Соломон, который воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба из-за российско-украинской войны и перешел в «Фулхэм» на правах годичной аренды, подтвердил информацию о том, что из-за полученной травмы пропустит несколько ближайших месяцев.

«Последние несколько дней были трудными для меня. Я повредил колено в товарищеском матче, из-за чего мне сделали операцию, и я пропущу следующие несколько месяцев. Спасибо всем за слова поддержки. Я вернусь сильнее и лучше. До скорой встречи», - сообщил Соломон.

Отметим, что травму колена Соломон получил в поединке дублирующего состава «Фулхэма» против резервистов «Челси».

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Источник West London Sport
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