Манор СОЛОМОН: «После операции на колене я пропущу несколько месяцев»

Левый вингер «Шахтера» Манор Соломон, который воспользовался разрешением ФИФА на смену клуба из-за российско-украинской войны и перешел в «Фулхэм» на правах годичной аренды, подтвердил информацию о том, что из-за полученной травмы пропустит несколько ближайших месяцев.

«Последние несколько дней были трудными для меня. Я повредил колено в товарищеском матче, из-за чего мне сделали операцию, и я пропущу следующие несколько месяцев. Спасибо всем за слова поддержки. Я вернусь сильнее и лучше. До скорой встречи», - сообщил Соломон.

Отметим, что травму колена Соломон получил в поединке дублирующего состава «Фулхэма» против резервистов «Челси».