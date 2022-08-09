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  4. После дебюта – в лазарет. Соломон получил травму колена
Англия
09 августа 2022, 19:47 |
468
0

После дебюта – в лазарет. Соломон получил травму колена

Вингер «Фулхэма» рискует пропустить несколько месяцев

09 августа 2022, 19:47 |
468
0
После дебюта – в лазарет. Соломон получил травму колена
ФК Фулхэм. Манор Соломон

В прошлую субботу, 6 августа, Манор Соломон дебютировал на «Фулхэм» в официальном матче в первом туре АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2).

На следующий день Соломон сыграл за дубль «Фулхэма» против «Челси», и по ходу матча почувствовал боль в колене. МРТ выявили повреждение мениска.

По предварительным оценкам врачей, Соломон будет вынужден пропустить несколько месяцев. С высокой долей вероятности, вингеру, который по-прежнему принадлежит «Шатеру», понадобится операция.

Напомним, Соломон перешел из «Шахтера» в «Фулхэм» на правах аренды.

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Манор Соломон Фулхэм травма Шахтер Донецк
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Источник Sport5
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