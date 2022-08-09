После дебюта – в лазарет. Соломон получил травму колена
Вингер «Фулхэма» рискует пропустить несколько месяцев
В прошлую субботу, 6 августа, Манор Соломон дебютировал на «Фулхэм» в официальном матче в первом туре АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2).
На следующий день Соломон сыграл за дубль «Фулхэма» против «Челси», и по ходу матча почувствовал боль в колене. МРТ выявили повреждение мениска.
По предварительным оценкам врачей, Соломон будет вынужден пропустить несколько месяцев. С высокой долей вероятности, вингеру, который по-прежнему принадлежит «Шатеру», понадобится операция.
Напомним, Соломон перешел из «Шахтера» в «Фулхэм» на правах аренды.
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