Легендарный Пеле поздравил свою соотечественницу и пожелал удачи в финале

Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram порадовался за свою соотечественницу Беатрис Хаддад Майю, которая вышла в финал WTA 1000 в Торонто (Канада), и пожелал ей удачи в финале:

«Как приятно видеть, что бразильцы все больше и больше побеждают в этом виде спорта (в теннисе)! Я хочу поздравить Беатрису Хаддад Майю с выходом в финал Tоронто. Я буду болеть за тебя сегодня. Ты пишешь красивую историю».

К сожалению, представительница Бразилии уступила в финале Симоне Халеп (Румыния, WTA 6).