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Англия
15 августа 2022, 14:00 | Обновлено 15 августа 2022, 14:19
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Гарри КЕЙН: «Мы не заслуживали ничьей в матче с Челси»

Форвард «Тоттенхэма» – о результате дерби

15 августа 2022, 14:00 | Обновлено 15 августа 2022, 14:19
220
0
Гарри КЕЙН: «Мы не заслуживали ничьей в матче с Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Челси» (2:2) в матче 2-го тура АПЛ.

«Несомненно, это была тяжелая игра. Мы недостаточно хорошо провели первый тайм, нам не хватало интенсивности во время прессинга, не хватало интенсивности во время владения мячом, за что нас и наказали.

Думаю, во втором тайме мы заметно прибавили в этом компоненте, было здорово отыграть один мяч и обидно пропустить снова, но всегда приятно, когда ты забиваешь на последней минуте. Пожалуй, мы должны быть довольны, что уезжаем отсюда с одним очком.

В целом мы, пожалуй, не заслуживали ничьей по игре, но мы боролись до конца. Нужно отдать должное парням, у нас был этот последний момент в концовке матча, и нам удалось его реализовать. Мы добыли важное очко на выезде, но нам еще есть над чем поработать», - сказал Кейн.

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Гарри Кейн Тоттенхэм Челси Челси - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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