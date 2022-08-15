Гарри КЕЙН: «Мы не заслуживали ничьей в матче с Челси»
Форвард «Тоттенхэма» – о результате дерби
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Челси» (2:2) в матче 2-го тура АПЛ.
«Несомненно, это была тяжелая игра. Мы недостаточно хорошо провели первый тайм, нам не хватало интенсивности во время прессинга, не хватало интенсивности во время владения мячом, за что нас и наказали.
Думаю, во втором тайме мы заметно прибавили в этом компоненте, было здорово отыграть один мяч и обидно пропустить снова, но всегда приятно, когда ты забиваешь на последней минуте. Пожалуй, мы должны быть довольны, что уезжаем отсюда с одним очком.
В целом мы, пожалуй, не заслуживали ничьей по игре, но мы боролись до конца. Нужно отдать должное парням, у нас был этот последний момент в концовке матча, и нам удалось его реализовать. Мы добыли важное очко на выезде, но нам еще есть над чем поработать», - сказал Кейн.
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