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14 августа 2022, 20:36 | Обновлено 14 августа 2022, 20:41
436
0

Бундеслига. Бавария уверенно обыграла Вольфсбург

«Майнц» и «Унион Берлин» голов не забивали

14 августа 2022, 20:36 | Обновлено 14 августа 2022, 20:41
436
0
Бундеслига. Бавария уверенно обыграла Вольфсбург
ФК Бавария

Сегодня, 14 августа состоялись два заключительных матча второго тура Бундеслиги. «Бавария» уверенно дома обыграла «Вольфсбург», а матч между «Майнцем» и «Унион Берлин» завершился сухой ничьей.

«Майнц» - «Унион Берлин» - 0:0

«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:0
Голы: Мусиала 33, Мюллер 44

«Бавария» – Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане (Тель, 80), Гнабри (Сане, 46), Мусиала (Гравенберх, 83).

«Вольфсбург» – Кастельс, Борнаув, Лакруа, ван де Вен, Виммер (Крузе, 46), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83), Сванберг (Нмеча, 61), Баку, Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмидт, 68).

Предупреждения: Эрнандес (15), Ульрайх (23), Сванберг (52).

Вчера «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Кельном».

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Майнц Унион Берлин Бавария Вольфсбург Бундеслига
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Источник Sport.ua
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