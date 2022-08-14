Бундеслига. Бавария уверенно обыграла Вольфсбург

Сегодня, 14 августа состоялись два заключительных матча второго тура Бундеслиги. «Бавария» уверенно дома обыграла «Вольфсбург», а матч между «Майнцем» и «Унион Берлин» завершился сухой ничьей.

«Майнц» - «Унион Берлин» - 0:0

«Бавария» - «Вольфсбург» - 2:0

Голы: Мусиала 33, Мюллер 44

«Бавария» – Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер, Киммих, Мюллер, Мане (Тель, 80), Гнабри (Сане, 46), Мусиала (Гравенберх, 83).

«Вольфсбург» – Кастельс, Борнаув, Лакруа, ван де Вен, Виммер (Крузе, 46), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83), Сванберг (Нмеча, 61), Баку, Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмидт, 68).

Предупреждения: Эрнандес (15), Ульрайх (23), Сванберг (52).

Вчера «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Кельном».