Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера
Продолжается второй тур чемпионата Германии
Состоялись еще пять матчей в рамках второго тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг», несмотря на гол Тимо Вернера, потерял очки в матче с «Кельном», «Вердер» на последних секундах спасся от поражения в матче со «Штутгартом», а «Байер» дома проиграл «Аугсбургу».
«Байер» - «Айгсбург» - 1:2
Голы: Арангис 43 – Йенсен 15, Хан 82
«Вердер» - «Штутгарт» - 2:2
Голы: Фуллькруг 4, Берк 90+6 – Эндо 38, Силас 77
«Герта» - «Айнтрахт» Франкфурт – 1:1
Голы: Сердар 3 – Камада 48
«Хоффенхайм» - «Бохум» - 3:2
Голы: Баумгартнер 14, Кабак 23, Даббур 88 – Цоллер 10, 13
«РБ Лейпциг» - «Кельн» - 2:2
Голы: Вернер 36, Нкунку 56 – Диц 40, Гвардиол 72 (автогол)
Удаление: Собослай 45+1 (РБ Лейпциг)
Вчера «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург».
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