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Байер
13.08.2022, FT 1 : 2
Аугсбург
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Германия
13 августа 2022, 18:37 | Обновлено 13 августа 2022, 18:39
231
0

Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера

Продолжается второй тур чемпионата Германии

13 августа 2022, 18:37 | Обновлено 13 августа 2022, 18:39
231
0
Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера
ФК Байер Леверкузен

Состоялись еще пять матчей в рамках второго тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг», несмотря на гол Тимо Вернера, потерял очки в матче с «Кельном», «Вердер» на последних секундах спасся от поражения в матче со «Штутгартом», а «Байер» дома проиграл «Аугсбургу».

«Байер» - «Айгсбург» - 1:2
Голы: Арангис 43 – Йенсен 15, Хан 82

«Вердер» - «Штутгарт» - 2:2
Голы: Фуллькруг 4, Берк 90+6 – Эндо 38, Силас 77

«Герта» - «Айнтрахт» Франкфурт – 1:1
Голы: Сердар 3 – Камада 48

«Хоффенхайм» - «Бохум» - 3:2
Голы: Баумгартнер 14, Кабак 23, Даббур 88 – Цоллер 10, 13

«РБ Лейпциг» - «Кельн» - 2:2
Голы: Вернер 36, Нкунку 56 – Диц 40, Гвардиол 72 (автогол)
Удаление: Собослай 45+1 (РБ Лейпциг)

Вчера «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург».

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Источник Sport.ua
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