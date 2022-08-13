Бундеслига. Поражение Байера, ничьи РБ Лейпциг и Вердера

Состоялись еще пять матчей в рамках второго тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг», несмотря на гол Тимо Вернера, потерял очки в матче с «Кельном», «Вердер» на последних секундах спасся от поражения в матче со «Штутгартом», а «Байер» дома проиграл «Аугсбургу».

«Байер» - «Айгсбург» - 1:2

Голы: Арангис 43 – Йенсен 15, Хан 82

«Вердер» - «Штутгарт» - 2:2

Голы: Фуллькруг 4, Берк 90+6 – Эндо 38, Силас 77

«Герта» - «Айнтрахт» Франкфурт – 1:1

Голы: Сердар 3 – Камада 48

«Хоффенхайм» - «Бохум» - 3:2

Голы: Баумгартнер 14, Кабак 23, Даббур 88 – Цоллер 10, 13

«РБ Лейпциг» - «Кельн» - 2:2

Голы: Вернер 36, Нкунку 56 – Диц 40, Гвардиол 72 (автогол)

Удаление: Собослай 45+1 (РБ Лейпциг)

Вчера «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург».