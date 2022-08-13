Боруссия Д переиграла Фрайбург на выезде. Победу принес 17-летний Мукоко

Во 2-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург» со счетом 3:1.

Победу дортмундцам принес гол 17-летнего Юссуфы Мукоко на 84-й минуте, после чего Мариус Вольф закрепил перевес гостей.

После двух туров «Боруссия» Д лидирует в Бундеслиге с 6 очками.

Бундеслига. 2-й тур, 12 августа

Фрайбург – Боруссия Д – 1:3

Голы: Грегорич, 35 – Байно-Гиттенс, 77, Мукоко, 84, Вольф, 88.