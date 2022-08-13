12.08.2022, FT 1 : 3
Германия13 августа 2022, 02:10 | Обновлено 13 августа 2022, 02:35
34
0
Боруссия Д переиграла Фрайбург на выезде. Победу принес 17-летний Мукоко
После двух туров «Боруссия» Д лидирует в Бундеслиге с 6 очками
13 августа 2022, 02:10 | Обновлено 13 августа 2022, 02:35
34
0
Во 2-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Фрайбург» со счетом 3:1.
Победу дортмундцам принес гол 17-летнего Юссуфы Мукоко на 84-й минуте, после чего Мариус Вольф закрепил перевес гостей.
После двух туров «Боруссия» Д лидирует в Бундеслиге с 6 очками.
Бундеслига. 2-й тур, 12 августа
Фрайбург – Боруссия Д – 1:3
Голы: Грегорич, 35 – Байно-Гиттенс, 77, Мукоко, 84, Вольф, 88.
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Вольф (Боруссия Д).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
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