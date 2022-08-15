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Бавария
14.08.2022, FT 2 : 0
Вольфсбург
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Германия
15 августа 2022, 02:43 | Обновлено 15 августа 2022, 03:01
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0

Бавария – Вольфсбург – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

15 августа 2022, 02:43 | Обновлено 15 августа 2022, 03:01
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0
Бавария – Вольфсбург – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Источник Sport.ua
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