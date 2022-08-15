14.08.2022, FT 2 : 0
Германия15 августа 2022, 02:43 | Обновлено 15 августа 2022, 03:01
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Бавария – Вольфсбург – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
15 августа 2022, 02:43 | Обновлено 15 августа 2022, 03:01
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В поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0.
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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