Тен Хаг отменил выходной для игроков МЮ после поражения от Брентфорда

Сегодня, 14 августа у игроков «Манчестер Юнайтед» должен был быть выходной день после вчерашнего матча второго тура АПЛ против «Брентфорда».

Однако, учитывая результат матча (разгромное поражение 0:4), главный тренер команды Эрик тен Хаг принял решение отменить выходной и провести дополнительную тренировку.

Напомним, тен Хаг повторил антирекорд 101-летней давности, проиграв два стартовых матча в «Манчестер Юнайтед». В следующем туре команда сыграет с «Ливерпулем».