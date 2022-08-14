Англия14 августа 2022, 18:23 |
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Тен Хаг отменил выходной для игроков МЮ после поражения от Брентфорда
Команда провела дополнительную тренировку
14 августа 2022, 18:23 |
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Сегодня, 14 августа у игроков «Манчестер Юнайтед» должен был быть выходной день после вчерашнего матча второго тура АПЛ против «Брентфорда».
Однако, учитывая результат матча (разгромное поражение 0:4), главный тренер команды Эрик тен Хаг принял решение отменить выходной и провести дополнительную тренировку.
Напомним, тен Хаг повторил антирекорд 101-летней давности, проиграв два стартовых матча в «Манчестер Юнайтед». В следующем туре команда сыграет с «Ливерпулем».
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