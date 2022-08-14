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  4. Тен Хаг отменил выходной для игроков МЮ после поражения от Брентфорда
Англия
14 августа 2022, 18:23 |
222
1

Тен Хаг отменил выходной для игроков МЮ после поражения от Брентфорда

Команда провела дополнительную тренировку

14 августа 2022, 18:23 |
222
1
Тен Хаг отменил выходной для игроков МЮ после поражения от Брентфорда
ФК Манчестер Юнайтед. Эрик тен Хаг

Сегодня, 14 августа у игроков «Манчестер Юнайтед» должен был быть выходной день после вчерашнего матча второго тура АПЛ против «Брентфорда».

Однако, учитывая результат матча (разгромное поражение 0:4), главный тренер команды Эрик тен Хаг принял решение отменить выходной и провести дополнительную тренировку.

Напомним, тен Хаг повторил антирекорд 101-летней давности, проиграв два стартовых матча в «Манчестер Юнайтед». В следующем туре команда сыграет с «Ливерпулем».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Брентфорд
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Источник Daily Mail
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zzg77
Тен Хаг іде на рекорд, викарбовує своє ім'я в історії МанЮнайтед!
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