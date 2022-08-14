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Англия
14 августа 2022, 15:15 | Обновлено 14 августа 2022, 15:16
437
0

Тен Хаг побил антирекорд МЮ 101-летней давности

Нидерландский тренер проиграл два стартовых матча

14 августа 2022, 15:15 | Обновлено 14 августа 2022, 15:16
437
0
Тен Хаг побил антирекорд МЮ 101-летней давности
ФК Манчестер Юнайтед. Эрик Тен Хаг

Вчера «Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ потерпел унизительное поражение 0:4 от «Брентфорда». Это поражение стало вторым в двух матчах для нового главного тренера МЮ Эрика Тен Хага.

Таким образом, он повторил клубный антирекорд 101-летней давности. Именно столько лет назад в предыдущий раз новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» проиграл первые два матча на своем посту.

В 1921 году это был Джон Чепмен. В итоге он проработал в клубе 5 лет и не завоевал ни одного трофея.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед цифры и факты Английская Премьер-лига
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Источник BBC
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