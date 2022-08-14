Тен Хаг побил антирекорд МЮ 101-летней давности

Вчера «Манчестер Юнайтед» во втором туре АПЛ потерпел унизительное поражение 0:4 от «Брентфорда». Это поражение стало вторым в двух матчах для нового главного тренера МЮ Эрика Тен Хага.

Таким образом, он повторил клубный антирекорд 101-летней давности. Именно столько лет назад в предыдущий раз новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» проиграл первые два матча на своем посту.

В 1921 году это был Джон Чепмен. В итоге он проработал в клубе 5 лет и не завоевал ни одного трофея.