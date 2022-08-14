Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса
Продолжается второй тур чемпионата Франции
Состоялись еще четыре матча второго тура французской Лиги 1. «Клермон» и «Тулуза» одердали выездные победы над «Реймсом» и «Труа» соответственно, а матчи «Аяччо» - «Ланс» и «Осер» - «Анже» завершились вничью.
«Аяччо» - «Ланс» - 0:0
«Осер» - «Анже» - 2:2
Голы: Жаневье 4, Унтоджи 10 (автогол) – Диони 22, Салама 77
Удаление: Синайоко 57 (Осер)
«Реймс» - «Клермон» - 2:4
Голы: Думбия 23, Балогун 30 – Андрич 51, 62, Чам 72, Бела 78
Удаление: Агбаду 48 (Реймс)
«Труа» - «Тулуза» - 0:3
Голы: Ляруси 36 (автогол), Рафаэл Ратау 54, Хили 85
Вчера «ПСЖ» разгромил «Монпелье» 5:2.
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