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Чемпионат Франции
Аяччо
14.08.2022, FT 0 : 0
Ланс
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Франция
14 августа 2022, 18:09 |
54
0

Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса

Продолжается второй тур чемпионата Франции

14 августа 2022, 18:09 |
54
0
Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса
ФК Ланс

Состоялись еще четыре матча второго тура французской Лиги 1. «Клермон» и «Тулуза» одердали выездные победы над «Реймсом» и «Труа» соответственно, а матчи «Аяччо» - «Ланс» и «Осер» - «Анже» завершились вничью.

«Аяччо» - «Ланс» - 0:0

«Осер» - «Анже» - 2:2
Голы: Жаневье 4, Унтоджи 10 (автогол) – Диони 22, Салама 77
Удаление: Синайоко 57 (Осер)

«Реймс» - «Клермон» - 2:4
Голы: Думбия 23, Балогун 30 – Андрич 51, 62, Чам 72, Бела 78
Удаление: Агбаду 48 (Реймс)

«Труа» - «Тулуза» - 0:3
Голы: Ляруси 36 (автогол), Рафаэл Ратау 54, Хили 85

Вчера «ПСЖ» разгромил «Монпелье» 5:2.

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Лига 1 Аяччо Ланс Осер Анже Реймс Клермон Труа Тулуза
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Источник Sport.ua
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