Лига 1. Победы Тулузы и Клермона, ничьи Осера и Ланса

Состоялись еще четыре матча второго тура французской Лиги 1. «Клермон» и «Тулуза» одердали выездные победы над «Реймсом» и «Труа» соответственно, а матчи «Аяччо» - «Ланс» и «Осер» - «Анже» завершились вничью.

«Аяччо» - «Ланс» - 0:0

«Осер» - «Анже» - 2:2

Голы: Жаневье 4, Унтоджи 10 (автогол) – Диони 22, Салама 77

Удаление: Синайоко 57 (Осер)

«Реймс» - «Клермон» - 2:4

Голы: Думбия 23, Балогун 30 – Андрич 51, 62, Чам 72, Бела 78

Удаление: Агбаду 48 (Реймс)

«Труа» - «Тулуза» - 0:3

Голы: Ляруси 36 (автогол), Рафаэл Ратау 54, Хили 85

Вчера «ПСЖ» разгромил «Монпелье» 5:2.