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15 августа 2022, 00:23 | Обновлено 15 августа 2022, 00:54
36
1

Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1

С таким же ничейным счетом покинули поле «Ницца» и «Страсбург»

15 августа 2022, 00:23 | Обновлено 15 августа 2022, 00:54
36
1
Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1
ФК Марсель

14 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.

«Брест» принимал «Марсель» на своем поле, игра завершилась вничью (1:1).

С таким же ничейным счетом покинули поле «Ницца» и «Страсбург» (1:1).

Лига 1. 2-й тур, 14 августа

Брест – Марсель – 1:1

Голы:  Ле Мелу, 61 – Нуну Тавареш, 38.

Ницца – Страсбург – 1:1

Голы: Делор, 35 – Гамейро, 55.

 

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Источник Sport.ua
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Скоріше Марсель відскочив, Брест у 2му таймі мав забивати тричі, але не пощастило.
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