Франция15 августа 2022, 00:23 | Обновлено 15 августа 2022, 00:54
36
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Марсель не сумел обыграть Брест в Лиге 1
С таким же ничейным счетом покинули поле «Ницца» и «Страсбург»
15 августа 2022, 00:23 | Обновлено 15 августа 2022, 00:54
36
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14 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.
«Брест» принимал «Марсель» на своем поле, игра завершилась вничью (1:1).
С таким же ничейным счетом покинули поле «Ницца» и «Страсбург» (1:1).
Лига 1. 2-й тур, 14 августа
Брест – Марсель – 1:1
Голы: Ле Мелу, 61 – Нуну Тавареш, 38.
Ницца – Страсбург – 1:1
Голы: Делор, 35 – Гамейро, 55.
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