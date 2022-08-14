ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отдал вундеркинда Кайки в аренду Пасуш де Феррейре
В минувшем году «горожане» выиграли трансферную борьбу за вингера у «Шахтера»
19-летний правый вингер «Манчестер Сити» Кайки, который в августе минувшего года за 10 миллионов евро перебрался в Англию из «Флуминенсе» и отказался от перехода в «Шахтер», продолжит карьеру в Португалии.
«Манчестер Сити» объявил о том, что Кайки ближайший сезон на правах аренды проведет в португальской Примейре за «Пасуш де Феррейру».
В минувшем сезоне Кайки провел 14 поединков за дубль «Манчестер Сити», записав на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.
Кроме того, в январе Кайки дебютировал за «Манчестер Сити» в Кубке Англии, а в феврале сыграл 6 минут в концовке матча АПЛ против «Норвича» (4:0).
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