ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отдал вундеркинда Кайки в аренду Пасуш де Феррейре

19-летний правый вингер «Манчестер Сити» Кайки, который в августе минувшего года за 10 миллионов евро перебрался в Англию из «Флуминенсе» и отказался от перехода в «Шахтер», продолжит карьеру в Португалии.

«Манчестер Сити» объявил о том, что Кайки ближайший сезон на правах аренды проведет в португальской Примейре за «Пасуш де Феррейру».

В минувшем сезоне Кайки провел 14 поединков за дубль «Манчестер Сити», записав на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Кроме того, в январе Кайки дебютировал за «Манчестер Сити» в Кубке Англии, а в феврале сыграл 6 минут в концовке матча АПЛ против «Норвича» (4:0).