Кайки рассказал, почему перешел в Манчестер Сити, а не в Шахтер

Услуги бразильца были предложены английскому гранду

  • 11.05.2021 08:42
  • 2236 просмотров
  • 4 комментария
Кайки рассказал, почему перешел в Манчестер Сити, а не в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кайки

Молодой форвард «Флуминенсе» Кайки рассказал, как на него обратил внимание «Манчестер Сити», что помогло бразильцу в конечном итоге перебраться в Англию, а не в украинский «Шахтер».

«Я находился в бразильской сборной U-17 и общался с представителями «Шахтера». У моего агента были контакты с руководителем City Football Group в Латинской Америке Карлосом Санторо. Они поговорили, Санторо посмотрел мою игру и она ему очень понравилась. Он сказал, что собирается показать фрагменты моих действий в «Манчестер Сити». В случае одобрения они попытаются меня подписать. Слава Богу, они одобрили трансфер, чему я был очень рад», - сказал Кайки.

Напомним, Кайки продолжит выступления за «Флуминенсе» до начала следующего года, после чего завершит переход в «Манчестер Сити».

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Источник — ESPN

(13 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.05.2021 10:03
    0
    АПЛ и Упл это небо и земля.
    Англия и Украина аналогично.
    Судя по словам околошахтеровских СМИ.
    Покупок больше 20 млн не будет в клубе, клуб на самоокупаемости.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 09:56
    0
    Кайка уйдет в аренду в следующем сезоне. Про МС забудь.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 11.05.2021 09:29
    -3
    Вот мудак. И лох.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 11.05.2021 09:28
    0
    Я так и не понял чем ему Шахтер не угодил. Он не знает, что кротовня грандее любого гранда, вот только макаронник придёт?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.05.2021 10:03
    0
    АПЛ и Упл это небо и земля.
    Англия и Украина аналогично.
    Судя по словам околошахтеровских СМИ.
    Покупок больше 20 млн не будет в клубе, клуб на самоокупаемости.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.05.2021 09:56
    0
    Кайка уйдет в аренду в следующем сезоне. Про МС забудь.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 11.05.2021 09:28
    0
    Я так и не понял чем ему Шахтер не угодил. Он не знает, что кротовня грандее любого гранда, вот только макаронник придёт?
    Ссылка
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