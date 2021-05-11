Кайки рассказал, почему перешел в Манчестер Сити, а не в Шахтер

Молодой форвард «Флуминенсе» Кайки рассказал, как на него обратил внимание «Манчестер Сити», что помогло бразильцу в конечном итоге перебраться в Англию, а не в украинский «Шахтер».

«Я находился в бразильской сборной U-17 и общался с представителями «Шахтера». У моего агента были контакты с руководителем City Football Group в Латинской Америке Карлосом Санторо. Они поговорили, Санторо посмотрел мою игру и она ему очень понравилась. Он сказал, что собирается показать фрагменты моих действий в «Манчестер Сити». В случае одобрения они попытаются меня подписать. Слава Богу, они одобрили трансфер, чему я был очень рад», - сказал Кайки.

Напомним, Кайки продолжит выступления за «Флуминенсе» до начала следующего года, после чего завершит переход в «Манчестер Сити».

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