Кайки рассказал, почему перешел в Манчестер Сити, а не в Шахтер

Молодой форвард «Флуминенсе» Кайки рассказал, как на него обратил внимание «Манчестер Сити», что помогло бразильцу в конечном итоге перебраться в Англию, а не в украинский «Шахтер».
«Я находился в бразильской сборной U-17 и общался с представителями «Шахтера». У моего агента были контакты с руководителем City Football Group в Латинской Америке Карлосом Санторо. Они поговорили, Санторо посмотрел мою игру и она ему очень понравилась. Он сказал, что собирается показать фрагменты моих действий в «Манчестер Сити». В случае одобрения они попытаются меня подписать. Слава Богу, они одобрили трансфер, чему я был очень рад», - сказал Кайки.
Напомним, Кайки продолжит выступления за «Флуминенсе» до начала следующего года, после чего завершит переход в «Манчестер Сити».
Новый Неймар для Ман Сити. Кто такой Кайки, за которого боролся и Шахтер
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Англия и Украина аналогично.
Судя по словам околошахтеровских СМИ.
Покупок больше 20 млн не будет в клубе, клуб на самоокупаемости.
Англия и Украина аналогично.
Судя по словам околошахтеровских СМИ.
Покупок больше 20 млн не будет в клубе, клуб на самоокупаемости.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.