Форталеза объявила, сколько получила от Днепра-1 за Валефа

Неделю назад «Днепр-1» официально объявил о подписании 2-летнего контракта с бразильским голкипером Максом Валефом, который до этого выступал за «Форталезу».

Условия трансфера украинский клуб предпочел не разглашать.

Однако накануне, 13 августа, переход в «Днепр-1» Валефа официально подтвердила сама «Форталеза». При этом, бразильский клуб акцентировал внимание на том, что контракт с вратарем действовал до конца 2022 года, а потому украинцам пришлось заплатить за возможность трансфера компенсацию. Ее сумма составила 100 тысяч долларов.

Сам Макс Валеф в интервью заявил, что долго не раздумывал над предложением «Днепра-1».