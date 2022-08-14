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  4. Форталеза объявила, сколько получила от Днепра-1 за Валефа
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 11:51 |
979
1

Форталеза объявила, сколько получила от Днепра-1 за Валефа

Украинский клуб в нынешнее межсезонье усилил состав бразильским голкипером

14 августа 2022, 11:51 |
979
1
Форталеза объявила, сколько получила от Днепра-1 за Валефа
fortaleza1918.com.br

Неделю назад «Днепр-1» официально объявил о подписании 2-летнего контракта с бразильским голкипером Максом Валефом, который до этого выступал за «Форталезу».

Условия трансфера украинский клуб предпочел не разглашать.

Однако накануне, 13 августа, переход в «Днепр-1» Валефа официально подтвердила сама «Форталеза». При этом, бразильский клуб акцентировал внимание на том, что контракт с вратарем действовал до конца 2022 года, а потому украинцам пришлось заплатить за возможность трансфера компенсацию. Ее сумма составила 100 тысяч долларов.

Сам Макс Валеф в интервью заявил, что долго не раздумывал над предложением «Днепра-1».

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Источник ФК Форталеза
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Комментарии 1
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Артем Дима футболист
На трансфермаркт  он 50 тысяч стоит. Это бревно. 100 не кто бы за него не отдал.  Это как русский мир за трансляцию матчей  на 2+2 2 миллиона долларов получал и за кучера  1 млн долларов главный украинофоб страны заплатил
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