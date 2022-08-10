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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 17:29 | Обновлено 10 августа 2022, 17:30
494
0

Новичок Днепра-1: «Очень долго ждал шанс и долго над предложением не думал»

Макс Валеф рассказал о переходе в украинскую команду

10 августа 2022, 17:29 | Обновлено 10 августа 2022, 17:30
494
0
Новичок Днепра-1: «Очень долго ждал шанс и долго над предложением не думал»
ФК Днепр-1

Новичок «Днепра-1» вратарь Макс Валеф рассказал о том, почему решил впервые в карьере сменить команду и выбрал украинский клуб.

– В твоей карьере был только один клуб – «Форталеза». Неужели не было желания или возможности что-либо изменить?

– Да, я провел в «Форталезе» 14 лет. Перед этим был только в маленьком любительском клубе. Я очень долго ждал своего шанса. А когда получил предложение от «Днепра-1», долго не думал. Сразу согласился, и сейчас, когда я здесь, убедился, что принял самое верное решение в жизни. Слава Богу, все сложилось. Вижу, какая здесь команда, и очень доволен пребыванием здесь.

– Сейчас совершенно новый этап в твоей карьере и жизни. Какие открытия уже совершил?

– Самое сложное - язык. Английский тяжелый, а украинский еще тяжелее. Я буду прилагать все усилия, чтобы изучать. Пытаюсь понимать партнеров, хочу с ними общаться. Очень приятно, что все ребята меня поддерживают. Хорошее отношение не только со стороны Бланко и Бузанелло, с которыми я могу свободно общаться – меня приняли все ребята в клубе.

– Чувствуешь приближение исторического старта в Лиге Европы?

– Это будут очень и очень серьезные матчи в моей карьере. Первые в качестве игрока «Днепра-1». Могу заверить, что моя самоотдача не будет уступать командной. Для меня это будут суперматчи.

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Источник СК Днепр-1
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