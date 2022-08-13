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Карпаты Львов
12.08.2022, FT 1 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
13 августа 2022, 04:37 | Обновлено 13 августа 2022, 04:44
72
0

Карпаты обыграли Прикарпатье с минимальным перевесом

Единственный гол во Львове забил новичок команды Александр Климец

13 августа 2022, 04:37 | Обновлено 13 августа 2022, 04:44
72
0
Карпаты обыграли Прикарпатье с минимальным перевесом
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 12 августа, состоялся товарищеский матч, в котором играли львовские «Карпаты» и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Единственный гол во Львове для хозяев поля забил новичок команды Александр Климец.

Товарищеский матч

12 августа, Львов, стадион Украина

Карпаты Львов – Прикарпатье Ивано-Франковск – 1:0

Гол: Александр Климец, 36.

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товарищеские матчи Карпаты Львов Прикарпатье Александр Климец контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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