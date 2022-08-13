Карпаты обыграли Прикарпатье с минимальным перевесом

В пятницу, 12 августа, состоялся товарищеский матч, в котором играли львовские «Карпаты» и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.

Единственный гол во Львове для хозяев поля забил новичок команды Александр Климец.

Товарищеский матч

12 августа, Львов, стадион Украина

Карпаты Львов – Прикарпатье Ивано-Франковск – 1:0

Гол: Александр Климец, 36.