Товарищеские матчи
12.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Первая лига13 августа 2022, 04:37 | Обновлено 13 августа 2022, 04:44
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Карпаты обыграли Прикарпатье с минимальным перевесом
Единственный гол во Львове забил новичок команды Александр Климец
13 августа 2022, 04:37 | Обновлено 13 августа 2022, 04:44
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0
В пятницу, 12 августа, состоялся товарищеский матч, в котором играли львовские «Карпаты» и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска.
Единственный гол во Львове для хозяев поля забил новичок команды Александр Климец.
Товарищеский матч
12 августа, Львов, стадион Украина
Карпаты Львов – Прикарпатье Ивано-Франковск – 1:0
Гол: Александр Климец, 36.
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