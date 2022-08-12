Украина. Первая лига12 августа 2022, 15:28 | Обновлено 12 августа 2022, 15:36
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Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
12 августа 2022, 15:28 | Обновлено 12 августа 2022, 15:36
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В пятницу, 12 августа, состоится товарищеский матч, в котором сыграют львовские «Карпаты» и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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