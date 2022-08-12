Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Первая лига
12 августа 2022, 15:28 | Обновлено 12 августа 2022, 15:36
125
0

Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

12 августа 2022, 15:28 | Обновлено 12 августа 2022, 15:36
125
0
Карпаты Львов – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 12 августа, состоится товарищеский матч, в котором сыграют львовские «Карпаты» и «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

По теме:
U-19. Динамо минимально уступило Колосу
Алексей Лэнь присоединился к сборной Украины
Минус 26. Украина проиграла Турции на старте товарищеского турнира
Карпаты Львов смотреть онлайн Прикарпатье товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол | 11 августа 2022, 23:55 16
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы

Команда сыграет против кипрского АЕКа

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сербского вингера Костича
Футбол | 12 августа 2022, 15:30 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сербского вингера Костича
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сербского вингера Костича

Игрок подписал контракт на 4 года

ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Бокс | 12.08.2022, 06:23
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Футбол | 12.08.2022, 11:45
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Металлист получил первый транш от Днепра-1 за переход Кучера
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Футбол | 12.08.2022, 09:25
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
11.08.2022, 10:15 24
Футбол
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
11.08.2022, 13:57
Бокс
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
10.08.2022, 17:13 1
Футбол
Источник: взрывы в Крыму устроили ССО Украины без американского оружия
Источник: взрывы в Крыму устроили ССО Украины без американского оружия
10.08.2022, 17:53
Война
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 1
Художественная гимнастика
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
11.08.2022, 14:47
Футбол
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
10.08.2022, 16:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности