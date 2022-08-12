Новая Первая лига: детали о новом формате и ориентировочная дата старта

Чемпионат Украины сезона-2022/2023 в Первой лиге пройдет в два этапа. На первом – 16 команд будут поделены по территориальному признаку на две группы по восемь клубов в каждой. Из лучших команд будет сформирована «чемпионская» группа, в которой будут разыграны награды и путевки в Премьер-лигу, худшие клубы первого этапа будут бороться за сохранение прописки в дивизионе.

Итогам первого этапа чемпионата, команды, которые заняли в своих группах 1-4 места, с учетом очков, набранных в матчах между собой, сформируют группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. На втором этапе команды будут проводить матчи только с соперниками из другой группы в два круга. Команды, которые займут 1-2 места на втором этапе напрямую выходят в УПЛ. Команда, занявшая на втором этапе третье место, сыграет переходной матч с клубом УПЛ, финишировавшим на 14-й позиции. Команда, которая займет четвертое место в ПФЛ, сыграет в переходном поединке с клубом, финишировавшим на 13-й позиции в Премьер-лиге.

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По такому же принципу – учет очков в матчах между собой, поединки с соперниками из другой группы в два круга – сыграют второй этап и участники второй группы, которая будет сформирована из команд, занявших 5-8 места в своих группах на первом этапе. Команда, занявшая последнее место в группе напрямую вылетает во Вторую лигу. Команда, финишировавшая на седьмой позиции, сыграет переходной матч с клубом, занявшим второе место в чемпионате Второй лиги.

Старт чемпионата страны в Первой лиге запланирован на 27 августа. По неофициальной информации, трансляции всех матчей каждого тура будут проходить в прямом эфире. Планируется, что они будут осуществляться на официальных YouTube-каналах клубов.