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Украина. Первая лига
12 августа 2022, 16:33 | Обновлено 12 августа 2022, 17:07
995
1

Новая Первая лига: детали о новом формате и ориентировочная дата старта

Чемпион и вице-чемпион выйдут в УПЛ напрямую, 3 и 4 места сыграют в переходных матчах

12 августа 2022, 16:33 | Обновлено 12 августа 2022, 17:07
995
1
Новая Первая лига: детали о новом формате и ориентировочная дата старта
ФК Полесье Житомир

Чемпионат Украины сезона-2022/2023 в Первой лиге пройдет в два этапа. На первом – 16 команд будут поделены по территориальному признаку на две группы по восемь клубов в каждой. Из лучших команд будет сформирована «чемпионская» группа, в которой будут разыграны награды и путевки в Премьер-лигу, худшие клубы первого этапа будут бороться за сохранение прописки в дивизионе.

Итогам первого этапа чемпионата, команды, которые заняли в своих группах 1-4 места, с учетом очков, набранных в матчах между собой, сформируют группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. На втором этапе команды будут проводить матчи только с соперниками из другой группы в два круга. Команды, которые займут 1-2 места на втором этапе напрямую выходят в УПЛ. Команда, занявшая на втором этапе третье место, сыграет переходной матч с клубом УПЛ, финишировавшим на 14-й позиции. Команда, которая займет четвертое место в ПФЛ, сыграет в переходном поединке с клубом, финишировавшим на 13-й позиции в Премьер-лиге.

По такому же принципу – учет очков в матчах между собой, поединки с соперниками из другой группы в два круга – сыграют второй этап и участники второй группы, которая будет сформирована из команд, занявших 5-8 места в своих группах на первом этапе. Команда, занявшая последнее место в группе напрямую вылетает во Вторую лигу. Команда, финишировавшая на седьмой позиции, сыграет переходной матч с клубом, занявшим второе место в чемпионате Второй лиги.

Старт чемпионата страны в Первой лиге запланирован на 27 августа. По неофициальной информации, трансляции всех матчей каждого тура будут проходить в прямом эфире. Планируется, что они будут осуществляться на официальных YouTube-каналах клубов.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Трансляция матчей в прямом эфире??? Так это золотой дождь для орковских ракетчиков! Чтобы завести данные в бортовой компютер и запустить один из типов ракеты по стадиону, хватить первого тайма. Теперь берите калькулятор в руки и считайте - дальность с Черного моря до Ужгорода или Мукачево, скорость ракеты Кинжал (14650 км/час) запущенной с МИГ-31К или Ту-22М3 с экватории Черного моря... Сколько там времени остается с момента обнаружения ракеты и ее прилета на стадион? Футболисты не успеют выбежать со стадиона, 100%. Кто-то, кроме павелки и его шестерок, может дать гарантию, что такого не произойдет?
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