Предстоящий сезон пропустят 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги

Профессиональная футбольная лига временно приостановила участие в соревнованиях 10 клубов Первой лиги и 14 клубов Второй лиги.

В предстоящем сезоне Первой лиги не сыграют «Агробизнес» Волочиск, «Виктория» Сумы, «Волынь» Луцк, «ВПК-Агро» Вишневое, «Левый Берег» Киев, «Олимпик» Донецк, «Перемога» Днепр, «Подолье» Хмельницкий, ФК «Ужгород», ФК «Краматорск».

Новый сезон Второй лиги пропустят АФСК «Киев», «Балканы» Заря, «Волчанск» Покотиловка, «Днепр» Черкассы, «Карпаты» Галич, «Любомир» Ставище, МФК «Николаев», ФК «Никополь», ФК «Сумы», ФК «Тростянец», «Мункач» Мукачево, «Кристалл» Херсон, «Энергия» Новая Каховка, «Таврия» Симферополь.

ПФЛ пока сохраняет профессиональный статус вышеперечисленных клубов.

Ранее стало известно, что чемпионат Украины сезона-2022/2023 в Первой лиге пройдет в два этапа.