Наполи близок к подписанию сына Диего Симеоне

«Наполи» близок к подписанию нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, являющегося сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Клубы уже согласовали условия сделки. Неаполитанцы возьмут в аренду 27-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 млн евро в год.

Напомним, накануне «Наполи» подписал экс-голкипера сборной Италии.