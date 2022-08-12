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Италия
12 августа 2022, 04:40 | Обновлено 12 августа 2022, 04:54
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Наполи близок к подписанию сына Диего Симеоне

Джованни Симеоне будет выступать за неаполитанцев на правах аренды

12 августа 2022, 04:40 | Обновлено 12 августа 2022, 04:54
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Наполи близок к подписанию сына Диего Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

«Наполи» близок к подписанию нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, являющегося сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Клубы уже согласовали условия сделки. Неаполитанцы возьмут в аренду 27-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.

После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 млн евро в год.

Напомним, накануне «Наполи» подписал экс-голкипера сборной Италии.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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