Италия12 августа 2022, 04:40 | Обновлено 12 августа 2022, 04:54
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Наполи близок к подписанию сына Диего Симеоне
Джованни Симеоне будет выступать за неаполитанцев на правах аренды
12 августа 2022, 04:40 | Обновлено 12 августа 2022, 04:54
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«Наполи» близок к подписанию нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, являющегося сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
Клубы уже согласовали условия сделки. Неаполитанцы возьмут в аренду 27-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа.
После активации опции выкупа игрок должен будет подписать контракт с «Наполи» до 2027 года с зарплатой в 1,7 млн евро в год.
Напомним, накануне «Наполи» подписал экс-голкипера сборной Италии.
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