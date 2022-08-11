Италия11 августа 2022, 15:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-голкипера сборной Италии
Сальваторе Сиригу покинул «Дженоа»
11 августа 2022, 15:40 |
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«Наполи» официально сообщил о подписании экс-голкипера сборной Италии Сальваторе Сиригу. Контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год.
Сиригу перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Прошлый сезон 35-летний итальянец провел в «Дженоа».
Ранее «Наполи» продал в «Сампдорию» вратаря украинского происхождения Никиту Контини.
𝕊𝕒𝕝𝕧𝕒𝕥𝕠𝕣𝕖 𝕊𝕚𝕣𝕚𝕘𝕦 🧤— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 11, 2022
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bgYa9ZwYX0
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