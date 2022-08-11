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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-голкипера сборной Италии
Италия
11 августа 2022, 15:40 |
58
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-голкипера сборной Италии

Сальваторе Сиригу покинул «Дженоа»

11 августа 2022, 15:40 |
58
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-голкипера сборной Италии
ФК Наполи. Сальваторе Сиригу

«Наполи» официально сообщил о подписании экс-голкипера сборной Италии Сальваторе Сиригу. Контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Сиригу перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Прошлый сезон 35-летний итальянец провел в «Дженоа».

Ранее «Наполи» продал в «Сампдорию» вратаря украинского происхождения Никиту Контини.

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Источник ФК Наполи
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