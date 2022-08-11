ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-голкипера сборной Италии

«Наполи» официально сообщил о подписании экс-голкипера сборной Италии Сальваторе Сиригу. Контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Сиригу перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Прошлый сезон 35-летний итальянец провел в «Дженоа».

Ранее «Наполи» продал в «Сампдорию» вратаря украинского происхождения Никиту Контини.