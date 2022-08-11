Моуриньо заблокировал переход Дзаньоло в Тоттенхэм
Хавбек останется в «Роме»
«Тоттенхэм» был близок к подписанию полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Однако этот трансфер заблокировал наставник римлян Жозе Моуриньо.
«Тоттенхэм» хотел арендовать Дзаньоло на год с правом выкупа за 50 миллионов евро. Моуриньо не хотел терять ключевого хавбека и готов был отпустить его только если «Шпоры» сразу подпишут Дзаньоло путем полноценного трансфера.
В прошлом сезоне на счету 23-летнего Дзаньоло 8 голов и 9 ассистов в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.
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