Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо заблокировал переход Дзаньоло в Тоттенхэм
Италия
11 августа 2022, 20:05 | Обновлено 11 августа 2022, 20:06
73
0

Моуриньо заблокировал переход Дзаньоло в Тоттенхэм

Хавбек останется в «Роме»

11 августа 2022, 20:05 | Обновлено 11 августа 2022, 20:06
73
0
Моуриньо заблокировал переход Дзаньоло в Тоттенхэм
ФК Рома. Николо Дзаньоло

«Тоттенхэм» был близок к подписанию полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Однако этот трансфер заблокировал наставник римлян Жозе Моуриньо.

«Тоттенхэм» хотел арендовать Дзаньоло на год с правом выкупа за 50 миллионов евро. Моуриньо не хотел терять ключевого хавбека и готов был отпустить его только если «Шпоры» сразу подпишут Дзаньоло путем полноценного трансфера.

В прошлом сезоне на счету 23-летнего Дзаньоло 8 голов и 9 ассистов в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Торино арендовал у Вест Хэма хавбека сборной Хорватии
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского
Жозе Моуриньо Рома Рим Николо Дзаньоло Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
Футбол | 11 августа 2022, 11:18 9
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы

Новое интересное видео на ютуб-канале ЕВРО-ФУТБОЛ

Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»
Футбол | 11 августа 2022, 16:45 13
Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»
Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»

Вингер «Шахтера» - о своем будущем

ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон
Футбол | 11.08.2022, 14:17
ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон
ФОТО. Интер презентовал выездной комплект формы на следующий сезон
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Бокс | 11.08.2022, 13:57
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Футбол | 11.08.2022, 10:15
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Йожеф САБО: «Бенфику Динамо не преодолеет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
10.08.2022, 10:26 9
Футбол
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
10.08.2022, 19:35 4
Футбол
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
10.08.2022, 00:10 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.08.2022, 03:23 2
MMA
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
10.08.2022, 00:01 75
Футбол
Источник: взрывы в Крыму устроили ССО Украины без американского оружия
Источник: взрывы в Крыму устроили ССО Украины без американского оружия
10.08.2022, 17:53
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности