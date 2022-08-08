Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Лондонский клуб уже начал предварительные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.

Основным претендентом на Дзаньоло считается «Ювентус», однако туринцы пока не могут согласовать с «Ромой» сумму трансфера.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.