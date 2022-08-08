Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Дзаньоло
Англия
08 августа 2022, 04:50 |
32
0

Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Дзаньоло

«Шпоры» навяжут борьбу «Ювентусу»

08 августа 2022, 04:50 |
32
0
Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Лондонский клуб уже начал предварительные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.

Основным претендентом на Дзаньоло считается «Ювентус», однако туринцы пока не могут согласовать с «Ромой» сумму трансфера.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По теме:
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
ВИДЕО. Шахтер растерялся. Манчини и Спинаццола оформили перевес Ромы
Николо Дзаньоло Ювентус Тоттенхэм Рома Рим
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Футбол | 07 августа 2022, 20:35 6
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом

Завершился первый тур АПЛ

Кайя Канепи – Людмила Самсонова. Прогноз на финал WTA Вашингтон
Теннис | 07 августа 2022, 21:19 1
Кайя Канепи – Людмила Самсонова. Прогноз на финал WTA Вашингтон
Кайя Канепи – Людмила Самсонова. Прогноз на финал WTA Вашингтон

Опытная эстонка поборется с россиянкой за трофей

Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Футбол | 07.08.2022, 13:05
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Футбол | 07.08.2022, 21:00
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.08.2022, 22:03
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
06.08.2022, 21:38 4
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
06.08.2022, 01:23 2
MMA
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
06.08.2022, 18:46 6
Другие виды
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 2
Футбол
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу
06.08.2022, 06:52 3
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности