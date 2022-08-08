Англия08 августа 2022, 04:50 |
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Тоттенхэм начал переговоры по трансферу Дзаньоло
«Шпоры» навяжут борьбу «Ювентусу»
08 августа 2022, 04:50 |
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Лондонский клуб уже начал предварительные переговоры по трансферу 23-летнего футболиста.
Основным претендентом на Дзаньоло считается «Ювентус», однако туринцы пока не могут согласовать с «Ромой» сумму трансфера.
В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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