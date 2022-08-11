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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Момент, о котором я мечтал всю жизнь»
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 10:54 |
158
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Константин ВИВЧАРЕНКО: «Момент, о котором я мечтал всю жизнь»

Защитник киевского «Динамо» поделился эмоциями после дебютного гола за команду

11 августа 2022, 10:54 |
158
1
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Момент, о котором я мечтал всю жизнь»
Instagram. Константин Вивчаренко

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко в своем Instagram поделился эмоциями после победы над «Штурмом» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов:

«Момент, о котором я мечтал всю жизнь. Мечта, которая всегда была главной – забить за родную команду. Теперь она сбылась… Осталось реализовать мечту № 1 – победить врага и восстановить Мир на Родине. Украина, это победа для тебя. Мы идем дальше вместе с нашими Воинами. Слава Украине!»

Отметим, что для Константина это стал первый гол за основную команду «Динамо». Ранее он выступал за «Динамо» U-19 с 2018 года. За три сезона он провел 14 матчей.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Штурм Грац Штурм - Динамо Лига чемпионов
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