Константин ВИВЧАРЕНКО: «Момент, о котором я мечтал всю жизнь»

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко в своем Instagram поделился эмоциями после победы над «Штурмом» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов:

«Момент, о котором я мечтал всю жизнь. Мечта, которая всегда была главной – забить за родную команду. Теперь она сбылась… Осталось реализовать мечту № 1 – победить врага и восстановить Мир на Родине. Украина, это победа для тебя. Мы идем дальше вместе с нашими Воинами. Слава Украине!»

Отметим, что для Константина это стал первый гол за основную команду «Динамо». Ранее он выступал за «Динамо» U-19 с 2018 года. За три сезона он провел 14 матчей.