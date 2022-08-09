Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме
Лига чемпионов
09 августа 2022, 23:39 | Обновлено 09 августа 2022, 23:47
1104
0

ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме

На 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком

09 августа 2022, 23:39 | Обновлено 09 августа 2022, 23:47
1104
0
ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме
Setanta Sports

Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

В экстратайме на 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком. Константин Вивчаренко принял мяч и забил, ничего не придумывая! Сверхважный гол киевлян!

ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.

По теме:
Ассист Яремчука. Бенфика легко прошла в 4-й раунд отбора ЛЧ и ждет Динамо
Штурм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Хойлунд вывел Штурм вперед. Защита Динамо проспала соперника
Динамо Киев Штурм Грац видео голов и обзор Лига чемпионов Штурм - Динамо Константин Вивчаренко Виктор Цыганков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сети появился календарь первого круга УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 17:51 4
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ

«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре

Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Футбол | 09 августа 2022, 19:57 17
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом

Парни с промытыми мозгами есть не только в россии

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Другие виды | 09.08.2022, 12:35
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю
Футбол | 09.08.2022, 18:30
Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю
Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
Футбол | 09.08.2022, 20:22
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
09.08.2022, 07:00 1
Футбол
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50 1
Другие виды
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 3
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
08.08.2022, 16:50
Волейбол
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
07.08.2022, 23:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности