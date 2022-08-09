ВИДЕО. Очень важный гол! Вивчаренко вывел Динамо вперед в экстратайме
На 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком
Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
В экстратайме на 97-й минуте Виктор Цыганков выдал суперпас в штрафную черпачком. Константин Вивчаренко принял мяч и забил, ничего не придумывая! Сверхважный гол киевлян!
ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.
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