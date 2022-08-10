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  4. Вивчаренко в матче со Штурмом забил дебютный для себя гол за Динамо
Лига чемпионов
10 августа 2022, 01:26 | Обновлено 10 августа 2022, 02:14
236
0

Вивчаренко в матче со Штурмом забил дебютный для себя гол за Динамо

Дебют 20-летнего защитника за первую команду состоялся две недели назад

10 августа 2022, 01:26 | Обновлено 10 августа 2022, 02:14
236
0
Вивчаренко в матче со Штурмом забил дебютный для себя гол за Динамо
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко отличился голом в ворота австрийского «Штурма» (2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Дебют 20-летнего защитника за первую команду бело-синих состоялся две недели назад, 27 июля, в победном матче предыдущего раунда отбора с «Фенербахче» (2:1). Выйдя на замену во втором экстратайме поединка в Стамбуле, Константин отметился ассистом на Александра Караваева в моменте с решающим голом.

А 9 августа, в третьей игре за основу киевлян, Вивчаренко забил свой первый гол. Появившись на поле на 71-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Штурма», на 97-й минуте Константин принял пас от Виктора Цыганкова в штрафной и точно пробил по воротам, сравняв счет и выведя «Динамо» вперед в двухматчевом противостоянии.

ВИДЕО. Вивчаренко в матче со Штурмов забил дебютный для себя гол за Динамо

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Источник ФК Динамо Киев
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