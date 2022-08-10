Вивчаренко в матче со Штурмом забил дебютный для себя гол за Динамо

Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко отличился голом в ворота австрийского «Штурма» (2:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Дебют 20-летнего защитника за первую команду бело-синих состоялся две недели назад, 27 июля, в победном матче предыдущего раунда отбора с «Фенербахче» (2:1). Выйдя на замену во втором экстратайме поединка в Стамбуле, Константин отметился ассистом на Александра Караваева в моменте с решающим голом.

А 9 августа, в третьей игре за основу киевлян, Вивчаренко забил свой первый гол. Появившись на поле на 71-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Штурма», на 97-й минуте Константин принял пас от Виктора Цыганкова в штрафной и точно пробил по воротам, сравняв счет и выведя «Динамо» вперед в двухматчевом противостоянии.

ВИДЕО. Вивчаренко в матче со Штурмов забил дебютный для себя гол за Динамо