Не Бензема. Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
Каземиро продемонстрировал свой лучший футбол
Полузащитник «Реала» Каземиро получил награду игроку матча за Суперкубок УЕФА. Бразилец отметился голевой передачей на Давида Алабу на 37-й минуте игры.
Бразильский полузащитник мадридцев продемонстрировал свой лучший футбол и едва не увенчал блестящее выступление голом во втором тайме, но мяч после его удара угодил в перекладину.
«Придавал баланс игре «Реала», когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи», - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.
В прошлом году эту награду награду получил Жерар Морено из «Вильяреала».
Напомним, что «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0.
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