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  4. Не Бензема. Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 09:45 |
1217
0

Не Бензема. Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Каземиро продемонстрировал свой лучший футбол

11 августа 2022, 09:45 |
1217
0
Не Бензема. Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
УЕФА. Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро получил награду игроку матча за Суперкубок УЕФА. Бразилец отметился голевой передачей на Давида Алабу на 37-й минуте игры.

Бразильский полузащитник мадридцев продемонстрировал свой лучший футбол и едва не увенчал блестящее выступление голом во втором тайме, но мяч после его удара угодил в перекладину.

«Придавал баланс игре «Реала», когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи», - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.

В прошлом году эту награду награду получил Жерар Морено из «Вильяреала».

Напомним, что «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0.

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Каземиро Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт Реал - Айнтрахт Суперкубок УЕФА лучший игрок
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Источник УЕФА
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