Не Бензема. Назван лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Реала» Каземиро получил награду игроку матча за Суперкубок УЕФА. Бразилец отметился голевой передачей на Давида Алабу на 37-й минуте игры.

Бразильский полузащитник мадридцев продемонстрировал свой лучший футбол и едва не увенчал блестящее выступление голом во втором тайме, но мяч после его удара угодил в перекладину.

«Придавал баланс игре «Реала», когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи», - заявил один из технических наблюдателей УЕФА.

В прошлом году эту награду награду получил Жерар Морено из «Вильяреала».

Напомним, что «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0.