Суперкубок УЕФА11 августа 2022, 03:43 |
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КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
Хавбек «Реала» - о лидере атак команды
11 августа 2022, 03:43 |
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Полузащитник «Реала» Каземиро после завоевания Суперкубка УЕФА восхитился форвардом команды Каримом Бензема:
«В предыдущие годы у нас был Криштиану Роналду, который забивал 50 голов, мы меньше смотрели на Карима.
Но Бензема ничего не изменил, он всегда был лучшей девяткой в мире, а сейчас он просто сделал шаг вперед в забивании голов. Очевидно, что он выиграет Золотой мяч, никто к нему не приблизится».
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