КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»

Полузащитник «Реала» Каземиро после завоевания Суперкубка УЕФА восхитился форвардом команды Каримом Бензема:

«В предыдущие годы у нас был Криштиану Роналду, который забивал 50 голов, мы меньше смотрели на Карима.

Но Бензема ничего не изменил, он всегда был лучшей девяткой в мире, а сейчас он просто сделал шаг вперед в забивании голов. Очевидно, что он выиграет Золотой мяч, никто к нему не приблизится».