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  4. КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
Суперкубок УЕФА
11 августа 2022, 03:43 |
53
0

КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»

Хавбек «Реала» - о лидере атак команды

11 августа 2022, 03:43 |
53
0
КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
ФК Реал Мадрид. Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро после завоевания Суперкубка УЕФА восхитился форвардом команды Каримом Бензема:

«В предыдущие годы у нас был Криштиану Роналду, который забивал 50 голов, мы меньше смотрели на Карима.

Но Бензема ничего не изменил, он всегда был лучшей девяткой в мире, а сейчас он просто сделал шаг вперед в забивании голов. Очевидно, что он выиграет Золотой мяч, никто к нему не приблизится».

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Реал Мадрид Каземиро Карим Бензема Суперкубок УЕФА Реал - Айнтрахт
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Источник AS
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