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Проходит дальше ПСВ Эйндховен
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 2
Монако
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Лига чемпионов
11 августа 2022, 05:23 | Обновлено 11 августа 2022, 08:34
251
0

ПСВ – Монако – 3:2. Чудесный камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2022, 05:23 | Обновлено 11 августа 2022, 08:34
251
0
ПСВ – Монако – 3:2. Чудесный камбэк. Видео голов и обзор матча
ПСВ

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

21:30. ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 3:2 OT [первый матч – 1:1]

  • Голы: Верман, 21, Гуттьерес, 89, Де Йонг, 109 – Марипан, 58, Бен Йеддер, 70.

Видео голов и обзор матча

События матча

109’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гутьеррес (ПСВ Эйндховен).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Гильермо Марипан (Монако).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йоей Верман (ПСВ Эйндховен).
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Источник Sport.ua
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