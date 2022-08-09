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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
09.08.2022 21:30 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Монако
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Лига чемпионов
09 августа 2022, 08:01 | Обновлено 09 августа 2022, 08:15
118
0

ПСВ Эйндховен - Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Соперники определят сильнейшего после ничейного первого матча

09 августа 2022, 08:01 | Обновлено 09 августа 2022, 08:15
118
0
ПСВ Эйндховен - Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Монако / автор неизвестен

Во вторник, 9 августа, в Эйндховене на поле стадиона «Филипс» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся местный «ПСВ» и «Монако» из Франции. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Первая игра команд на поле «Монако» завершилась вничью 1:1.

ПСВ Эйндховен

Клуб из Эйндховена в этом сезоне, который только набирает обороты, уже отметился завоеванием одного трофея. 30 июля он в матче за Суперкубок страны обыграл чемпиона Нидерландов предыдущего сезона-2021/2022 амстердамский «Аякс» - 5:3.

После того матч «ПСВ» сыграл вничью 1:1 с «Монако» в первой игре квалификации Q3 Лиги чемпионов, и взял старт в национальном чемпионате. В первом туре Эредивизи-2022/2023 эйндховенцы приняли на своем поле «Эммен», и добились убедительной победы со счетом 4:1.

Монако

У монегасков с официальными поединками сезона-2022/2023 пока не густо – только два. Старт в кампании они взяли гостевой игрой с «ПСВ» (1:1), а затем провели встречу стартового тура чемпионата Франции.

Сезон в Лиге 1 «Монако» открыл выездной встречей со «Страсбуром». Она принесла команде победу с минимальным преимуществом – 2:1.

Ориентировочные составы

ПСВ Эйндховен: Бенитес – Мвене, Тезе, Обиспо, Макс, Тиль, Сангаре, Верман, Саибари, Гакпо, Л. де Йонг.

Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси, Марипан, Якобс, Жан Лукас, Фофана, Головин, Фолланд, Минамино, Бен Йеддер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.31 по линии Parimatch.

9 августа, вторник

ПСВ Эйндховен – «Монако»
Эйндховен. «Филипс». 21:30
Первая игра – 1:1
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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