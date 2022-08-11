Лига Чемпионов
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 3
Карабах Проходит дальше
Лига чемпионов11 августа 2022, 05:40 | Обновлено 11 августа 2022, 08:28
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Ференцварош – Карабах – 1:3. Черчесов вылетел. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 августа 2022, 05:40 | Обновлено 11 августа 2022, 08:28
1118
2
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
21:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 [первый матч – 1:1]
- Голы: Траоре, 86 – Зубир, 7, Ваджи, 54, 78.
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Ваджи (Карабах).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Ваджи (Карабах).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
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і з Ліги Європи вилетять, де москалі там тільки біда та нещастя
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