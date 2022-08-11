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Ференцварош
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 3
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Лига чемпионов
11 августа 2022, 05:40 | Обновлено 11 августа 2022, 08:28
1118
2

Ференцварош – Карабах – 1:3. Черчесов вылетел. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2022, 05:40 | Обновлено 11 августа 2022, 08:28
1118
2
Ференцварош – Карабах – 1:3. Черчесов вылетел. Видео голов и обзор матча
YouTube

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

21:00. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 [первый матч – 1:1]

  • Голы: Траоре, 86 – Зубир, 7, Ваджи, 54, 78.

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Ваджи (Карабах).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахима Ваджи (Карабах).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Абделла Зубир (Карабах).
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Источник Sport.ua
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alegofich
і з Ліги Європи вилетять, де москалі там тільки біда та нещастя
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