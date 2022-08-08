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Лига Чемпионов
Ференцварош
09.08.2022 21:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Карабах
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Лига чемпионов
08 августа 2022, 17:22 | Обновлено 08 августа 2022, 17:28
252
0

Ференцварош - Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Имея ничью 1:1 в первой встрече, команды в Будапеште завершат очный спор

08 августа 2022, 17:22 | Обновлено 08 августа 2022, 17:28
252
0
Ференцварош - Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ференцварош / автор неизвестен

Во вторник, 9 августа, в Будапеште на поле стадиона «Групама Арена» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят местный «Ференцварош» и «Карабах» из Азербайджана. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ференцварош

Клуб из Будапешта на сегодня провел уже шесть официальных матчей в сезоне-2022/2023. Он взял старт в кампании с квалификации Лиги чемпионов, где сходу благополучно миновал два этапа.

В первом круге отбора «Ференцварош» прошел казахстанский «Тобол», сыграв с ним 0:0 на выезде и разгромив со счетом 5:1 на своем поле. Затем был общий успех в противостоянии со словацким «Слованом» из Братиславы. В первой игре дома венгры проиграли 1:2, но в ответной встрече на выезде отпраздновали крупную победу – 4:1.

После этого команда взяла старт в национальном чемпионате. В матче 1-го тура венгерской лиги «Фради» в родных стенах сломили сопротивление «Пушкаш Академи» - 1:0.

Затем «Ференцварош» отправился в гости к «Карабаху», с которым провел первую встречу отбора Q3 Лиги чемпионов. Встреча сильнейшего не определила, завершившись вничью 1:1.

Карабах

Азербайджанцы так же успешно преодолели уже две стадии квалификации в Лиге чемпионов. В первом раунде они выбили из розыгрыша польский «Лех». В первой игре на выезде «Карабах» проиграл 0:1, а в ответной дома победил со счетом 5:1.

Во втором круге отбора ЛЧ «Карабах» сломил сопротивление швейцарского «Цюриха». В первой игре на своем поле азербайджанцы выиграли 3:2. Однако в основное время ответной встречи проиграли – 1:2. В результате спор команд был продолжен в дополнительное время. В нем команде из Азербайджана удалось отличиться еще раз, свести поединок к ничьей 2:2, и завоевать путевку в следующую стадию.

Как уже сообщалось, в первой игре отбора Q3 «Карабах» на своем поле разошелся с «Ференцварошем» миром – 1:1. После этого в минувший уик-энд, а точнее – 6 августа, карабахская команда провела стартовый матч национального чемпионата Азербайджана сезона-2022/2023. Это была домашняя игра с «Сабаилом», которая принесла «Карабаху» победу – 3:1.

Ориентировочные составы

Ференцварош: Дибус – Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Лаидуни, Эсити, Захариассен, Нгуэн, Траоре, Боли.

Карабах: Махаммадалиев – Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Байрамов, Караев, Янкович, Овусу, Озобич, Зубир, Ваджи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.

9 августа, вторник

«Фенербахче» – «Карабах»
Будапешт. «Групама Арена». 21:00
Первая игра – 1:1
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Источник Sport.ua
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