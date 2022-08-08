Ференцварош - Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Имея ничью 1:1 в первой встрече, команды в Будапеште завершат очный спор
Во вторник, 9 августа, в Будапеште на поле стадиона «Групама Арена» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят местный «Ференцварош» и «Карабах» из Азербайджана. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Ференцварош
Клуб из Будапешта на сегодня провел уже шесть официальных матчей в сезоне-2022/2023. Он взял старт в кампании с квалификации Лиги чемпионов, где сходу благополучно миновал два этапа.
В первом круге отбора «Ференцварош» прошел казахстанский «Тобол», сыграв с ним 0:0 на выезде и разгромив со счетом 5:1 на своем поле. Затем был общий успех в противостоянии со словацким «Слованом» из Братиславы. В первой игре дома венгры проиграли 1:2, но в ответной встрече на выезде отпраздновали крупную победу – 4:1.
После этого команда взяла старт в национальном чемпионате. В матче 1-го тура венгерской лиги «Фради» в родных стенах сломили сопротивление «Пушкаш Академи» - 1:0.
Затем «Ференцварош» отправился в гости к «Карабаху», с которым провел первую встречу отбора Q3 Лиги чемпионов. Встреча сильнейшего не определила, завершившись вничью 1:1.
Карабах
Азербайджанцы так же успешно преодолели уже две стадии квалификации в Лиге чемпионов. В первом раунде они выбили из розыгрыша польский «Лех». В первой игре на выезде «Карабах» проиграл 0:1, а в ответной дома победил со счетом 5:1.
Во втором круге отбора ЛЧ «Карабах» сломил сопротивление швейцарского «Цюриха». В первой игре на своем поле азербайджанцы выиграли 3:2. Однако в основное время ответной встречи проиграли – 1:2. В результате спор команд был продолжен в дополнительное время. В нем команде из Азербайджана удалось отличиться еще раз, свести поединок к ничьей 2:2, и завоевать путевку в следующую стадию.
Как уже сообщалось, в первой игре отбора Q3 «Карабах» на своем поле разошелся с «Ференцварошем» миром – 1:1. После этого в минувший уик-энд, а точнее – 6 августа, карабахская команда провела стартовый матч национального чемпионата Азербайджана сезона-2022/2023. Это была домашняя игра с «Сабаилом», которая принесла «Карабаху» победу – 3:1.
Ориентировочные составы
Ференцварош: Дибус – Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Лаидуни, Эсити, Захариассен, Нгуэн, Траоре, Боли.
Карабах: Махаммадалиев – Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Байрамов, Караев, Янкович, Овусу, Озобич, Зубир, Ваджи.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.
9 августа, вторник
|«Фенербахче» – «Карабах»
|Будапешт. «Групама Арена». 21:00
|Первая игра – 1:1
|Прогноз Sport.ua – 1:2
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