ОФИЦИАЛЬНО. Специя усилилась голкипером Фиорентины
Бартломей Дронговски стал одноклубником Виктора Коваленко
«Специя» официально сообщила о подписании голкипера «Фиорентины» и сборной Польши Бартломея Дронговски. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.
Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, составила 2 миллиона евро. Такая низкая цена связана с тем, что контракт Дронговски истекал летом 2023 года, и 24-летний поляк не собирался его продлять.
Дронговски заменит в «Специи» Ивана Проведеля, который был основным вратарем команды в прошлом сезоне. Несколько дней назад он был продан в «Лацио».
Ранее «Специя» еще на сезон арендовала у «Аталанты» Виктора Коваленко.
⚔️ ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ ᗪᖇᗩᘜOᙎSKI ⚔️ pic.twitter.com/CGTcllpOjW— Spezia Calcio (@acspezia) August 10, 2022
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