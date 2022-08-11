ОФИЦИАЛЬНО. Специя усилилась голкипером Фиорентины

«Специя» официально сообщила о подписании голкипера «Фиорентины» и сборной Польши Бартломея Дронговски. Контракт рассчитан на три года – до лета 2025 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, составила 2 миллиона евро. Такая низкая цена связана с тем, что контракт Дронговски истекал летом 2023 года, и 24-летний поляк не собирался его продлять.

Дронговски заменит в «Специи» Ивана Проведеля, который был основным вратарем команды в прошлом сезоне. Несколько дней назад он был продан в «Лацио».

Ранее «Специя» еще на сезон арендовала у «Аталанты» Виктора Коваленко.