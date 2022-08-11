Университатя Крайова

Лига конференций
11.08.2022 20:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Лига конференций11 августа 2022, 00:59 | Обновлено 11 августа 2022, 01:50
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Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 августа в 20:30 видеотрансляцию матча 3-го раунда квалификации ЛК
11 августа 2022, 00:59 | Обновлено 11 августа 2022, 01:50
33
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В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч в прямом эфире транслирует Setanta Sports. На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.
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