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Лига конференций
Университатя Крайова
11.08.2022 20:30 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 августа 2022, 00:59 | Обновлено 11 августа 2022, 01:50
33
0

Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 августа в 20:30 видеотрансляцию матча 3-го раунда квалификации ЛК

11 августа 2022, 00:59 | Обновлено 11 августа 2022, 01:50
33
0
Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует Setanta Sports. На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.

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Университатя Крайова Заря Луганск смотреть онлайн Лига конференций Университатя - Заря
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Источник Sport.ua
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