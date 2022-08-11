Университатя Крайова

В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».

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Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

Университатя – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует Setanta Sports. На телеканале 2+2 – трансляция с 15-минутной задержкой.